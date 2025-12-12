PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der L120 im Bereich Debstedt - Milchtransporter gerät in den Seitenraum (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am gestrigen Donnerstagabend (11.12.2025) kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 120 zwischen der Einmündung nach Wehden und der Anschlussstelle Debstedt der BAB27. Ein 22-jähriger Mann aus Edewecht war mit einem Milch-Tanklastwagen aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und blieb im Seitenraum stecken. Hierbei wurde eine große Menge Erdreich aufgewühlt und auf der Fahrbahn verteilt. Personen wurden durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Die Milch aus dem Fahrzeug musste vor der Bergung in ein Ersatzfahrzeug umgepumpt werden. Für die Unfallaufnahme, das Umpumpen, die Bergung und die anschließende Reinigung musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte gegen 02:30 Uhr aufgehoben werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Nachtzeit kam es nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

