POL-CUX: Entwarnung nach größerem Polizeieinsatz nach Bombendrohung beim Landkreis Cuxhaven
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven. Wie berichtet kam es heute Mittag zu einem größeren Polizeieinsatz beim Landkreis Cuxhaven. Hintergrund war eine telefonische Bombendrohung. Aus Sicherheitsgründen waren nach Rücksprache mit dem Landrat Thorsten Krüger alle Mitarbeitenden evakuiert worden.
Eine polizeilich fachliche Bewertung des Anrufs ergab keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage, sodass das Gebäude um 13:15 Uhr freigegeben und der polizeiliche Einsatz beendet wurden.
Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und zu dem noch unbekannten Verursacher dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell