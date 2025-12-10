Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entwarnung nach größerem Polizeieinsatz nach Bombendrohung beim Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Wie berichtet kam es heute Mittag zu einem größeren Polizeieinsatz beim Landkreis Cuxhaven. Hintergrund war eine telefonische Bombendrohung. Aus Sicherheitsgründen waren nach Rücksprache mit dem Landrat Thorsten Krüger alle Mitarbeitenden evakuiert worden.

Eine polizeilich fachliche Bewertung des Anrufs ergab keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage, sodass das Gebäude um 13:15 Uhr freigegeben und der polizeiliche Einsatz beendet wurden.

Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und zu dem noch unbekannten Verursacher dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell