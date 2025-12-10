POL-CUX: Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall in Hagen im Bremischen ++++ Rentner fährt frontal in Kreisel (Foto)

Polizeiinspektion Cuxhaven

Hagen im Bremischen. Dienstagnachmittag (09.12.2025) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Axstedter Straße/ Bremerhorner Straße in Hagen im Bremischen. Eine 25-jährige Frau aus Bremerhaven querte die Kreuzung und missachtete dabei die Vorfahrt eines 46-jährigen Mannes aus Osterholz-Scharmbeck. Durch den Unfall verletzte sich die 25-Jährige und ihr 51-jähriger Beifahrer schwer, der 46-jährige Fahrzeugführer leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Otterndorf. Am späten Dienstagabend (09.12.2025, 23:20 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wesermünder Straße in Otterndorf. Ein 75-jähriger Mann aus Cuxhaven fuhr von Otterndorf kommend frontal in den Kreisel ein, ohne dem Straßenverlauf zu folgen. Dabei blieb der Pkw auf der Berme des Kreisels stecken. Aufgrund des desorientierten Eindrucks des Fahrers wurde der Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

