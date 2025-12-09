Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfallfluchten auf der BAB27 und in Geestland

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am 08.12.2025, gegen 13:10 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der A27, Fahrtrichtung Walsrode, in der Verschwenkung der Brückenbaustelle zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Wulsdorf, gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überfuhr hier mehrere Baustellenbaken und entfernte sich danach vom Unfallort.

Geestland. Am Montag, 08.12.2025, zwischen 16:50 und 18:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Ameos Klinikums Debstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise auf die jeweiligen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743 9280 zu melden. Es wurden Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

