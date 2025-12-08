PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am 07.12.2025 gegen 01:00 Uhr kam es auf der Straße Steinheide in Lamstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Hier befuhr ein 55-jähriger Lamstedter die Straße Steinheide in Richtung Hauptstraße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzte er sich schwer. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Lamstedter unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

