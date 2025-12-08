Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wingster Zoo

Cuxhaven (ots)

Wingst. In der Nacht von 05.12.2025 auf den 06.12.2025 kam es beim Zoo in der Wingst zu einem Einbruch. Hierbei verschafften sich zurzeit unbekannte Täter Zugang zum Betriebsgelände und hebelten dort das Schloss des dortigen Münzbrunnens auf. Anschließend wurde eine bislang unbekannte Menge Münzgeld entwendet.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall werden Personen gesucht, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemachen haben. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Hemmoor unter der Telefonnummer 04771 6070 zu melden.

