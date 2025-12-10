PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 45 bei Wittstedt - Vollsperrung der Strecke

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Wittstedt. Am heutigen Mittwochmorgen kam es gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 45 zwischen der Landesstraße 135 und der Ortschaft Wittstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort. Die Strecke ist aktuell voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Es handelt sich damit tragischerweise um den zweiten tödlichen Verkehrsunfall an einem Tag.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

