Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 118 in Neuenkirchen (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Neuenkirchen. In der Nacht zum heutigen Mittwoch (10.12.2025) kam es gegen 01:50 Uhr auf der Landesstraße 118 im Bereich Neuenkirchen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Eine 47-jährige Frau aus Otterndorf war hierbei mit ihrem PKW Opel in Richtung Wanna unterwegs. An der Unfallstelle geriet Sie im Verlauf einer leichten Rechtskurve im Bereich der Einmündung Dorfstraße aus bislang unbekannten Gründen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Straßenbaum und kam mit ihrem PKW in einem wasserführenden Graben zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Die Strecke wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

