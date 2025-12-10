POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz beim Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots) - Hagen im Bremischen/Wittstedt. Am heutigen Mittwochmorgen kam es gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 45 zwischen der Landesstraße 135 und der Ortschaft Wittstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen ...

mehr