POL-CUX: Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall in Wittstedt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Wittstedt. Wie berichtet kam es heute gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 45 zum einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 36-jähriger Mann aus Loxstedt tödliche Verletzungen erlitt.

Nach der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Strecke gegen 11:30 Uhr wieder freigegeben.

