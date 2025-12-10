Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall in Wittstedt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Wittstedt. Wie berichtet kam es heute gegen 08:30 Uhr auf der Kreisstraße 45 zum einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 36-jähriger Mann aus Loxstedt tödliche Verletzungen erlitt.

Nach der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Strecke gegen 11:30 Uhr wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell