Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heutige Bilanz: Kontrolleinsatz nach Brückensperrung

Lüdenscheid (ots)

Auch heute wurde durch den Verkehrsdienst der Polizei im Märkischen Kreis in und um Lüdenscheid herum insbesondere der Schwerlastverkehr kontrolliert. 43 Fahrzeugführer von LKW wurden hier unter die Lupe genommen, 32 der LKW waren im Ausland zugelassen. In 10 Fällen wurden heute Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot für LKW festgestellt, 7 davon wurden durch Fahrzeugführer im Ausland zugelassener LKW begangen. In 11 Fällen war zudem die Fahrzeugtechnik mangelhaft, 2 Fahrzeuge wurden letztlich stillgelegt. In 4 Fällen war die Ladungssicherung nicht ordnungsgemäß erfolgt, 6 Mal wurden Lenk- / Ruhezeiten nicht korrekt eingehalten. Alkohol und Drogen spielten glücklicherweise bei niemandem eine Rolle, 4 Mal fehlte jedoch die Fahrerlaubnis. 29 Verstöße wurden auf den Anliegerstraßen gegen "Anlieger Frei" geahndet, in 155 Fällen waren Verkehrsteilnehmer zu schnell. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Polizei wird auch weiterhin den Verkehr durch Kontrollen sichern, es wird weiterberichtet. (lubo)

