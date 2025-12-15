Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Presseeinladung zu Verkehrskontrollen
Lüdenscheid (ots)
Am 18.12.2025 wird es in Lüdenscheid zu Verkehrskontrollen im Stadtgebiet kommen. Medienvertreter, die an einer Berichterstattung interessiert sind, können sich bis zum 17.12.2025 - 12 Uhr - an die hiesige Pressestelle wenden. (lubo)
