Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: MiniCooper entwendet
Meinerzhagen (ots)
Am Schulzentrum Zum Rothenstein wurde gestern Abend zwischen 19.45-22 Uhr der schwarze Mini-Cooper eines 24-Jährigen gestohlen. Offenbar nahm jemand den Autoschlüssel an sich, den der 24-Jährige während seines Aufenthalts am Schulzentrum in seiner Jackentasche verwahrte. Schlüssel und Fahrzeug mit MK-Zulassung fehlen, die Polizei fahndet nach dem Pkw und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell