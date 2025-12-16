PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abgelenkt und bestohlen

Iserlohn-Letmathe (ots)

Mit einem Trick hat ein Unbekannter einer 58-jährigen Frau am Montagnachmittag erst die Bankkarte gestohlen und eine hohe Geldsumme von ihrem Bankkonto abgebucht. Die Frau hatte in einem Supermarkt an der Hagener Straße eingekauft und kam gegen 16.30 Uhr zurück zu ihrem Pkw. Sie stellte ihre Handtasche in den Wagen und räumte ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen, als sie von einem unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Angeblich stimme etwas nicht mit ihrem Reifen. Zusammen mit dem Unbekannten lief sie um ihren Wagen herum. Anschließend fuhr sie nach Hause. Kurz vor 18 Uhr bemerkte sie, dass ihre Bankkarte nicht mehr in dem Portemonnaie steckte. Sie kontrollierte online ihren Kontostand und musste feststellen, dass eine hohe Geldsumme von ihrem Konto abgebucht wurde. Möglicherweise hat der Unbekannte an der Hagener Straße die Frau abgelenkt, während ein Komplize die Bankkarte aus der Handtasche zog. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

