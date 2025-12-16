Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgänger niedergeschlagen

Menden (ots)

Nach einem Vorfall am 23. November sucht die Polizei nach Zeugen: Ein 43-jähriger Mann wurde in der Nacht auf der Schreberstraße niedergeschlagen. Während einer Feier wollte er an dem Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kurz zu seinem Fahrzeug gehen, das 200 Meter entfernt stand. Seine Frau fand ihn einige Zeit später auf dem Boden liegend. Er muss einen Schlag von hinten bekommen haben und kam erst im Rettungswagen wieder zu Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Betroffene erstatte zwei Tage später Anzeige bei der Polizei. Die sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht möglicherweise andere Personen oder den Vorfall selbst mitbekommen haben. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

