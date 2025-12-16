PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Fußgänger niedergeschlagen

Menden (ots)

Nach einem Vorfall am 23. November sucht die Polizei nach Zeugen: Ein 43-jähriger Mann wurde in der Nacht auf der Schreberstraße niedergeschlagen. Während einer Feier wollte er an dem Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kurz zu seinem Fahrzeug gehen, das 200 Meter entfernt stand. Seine Frau fand ihn einige Zeit später auf dem Boden liegend. Er muss einen Schlag von hinten bekommen haben und kam erst im Rettungswagen wieder zu Bewusstsein. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Betroffene erstatte zwei Tage später Anzeige bei der Polizei. Die sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht möglicherweise andere Personen oder den Vorfall selbst mitbekommen haben. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 09:15

    POL-MK: Abgelenkt und bestohlen

    Iserlohn-Letmathe (ots) - Mit einem Trick hat ein Unbekannter einer 58-jährigen Frau am Montagnachmittag erst die Bankkarte gestohlen und eine hohe Geldsumme von ihrem Bankkonto abgebucht. Die Frau hatte in einem Supermarkt an der Hagener Straße eingekauft und kam gegen 16.30 Uhr zurück zu ihrem Pkw. Sie stellte ihre Handtasche in den Wagen und räumte ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen, als sie von einem unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. ...

  • 16.12.2025 – 09:12

    POL-MK: Einbrüche - Taschendiebe

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind heute am frühen Morgen in eine Firma am Kerkhagen eingebrochen. Es wurden Gartengeräte gestohlen. Einen weiteren Einbruch gab es am Sonntag zwischen 23 und 23.30 Uhr. Unbekannte schlugen ein Loch in die gläserne Eingangstür eines Geschäftes an der Knapper Straße, verwüsteten den Verkaufsraum und stahlen unter anderem Spielekonsolen und Spiele. Am Montag haben Taschendiebe wieder in Lüdenscheid zugegriffen. Am Montag zwischen 16.30 ...

