PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch auf dem Weihnachtsmarkt
Festnahme nach Kellereinbruch

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde versucht, in eine der Verkaufsbuden des Weihnachtsmarktes in der Wermingser Straße einzubrechen.

Die Polizei hat heute Morgen in der Annastraße einen mutmaßlichen Kellereinbrecher vorläufig festgenommen. Kurz nach 2 Uhr hörten Anwohner des Mehrfamilienhauses Geräusche. Sie riefen die Polizei. Vor der flüchtete der Täter in eine der oberen Etagen. Dort konnten ihn die Polizeibeamten fixieren. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten Drogen. Mehrere Kellerräume wurden durchwühlt.

In den vergangenen Tagen wurden Lagerräume des inzwischen fast leerstehenden Rathauses am Schillerplatz aufgebrochen.

Am Dienstag zwischen 9 und 17 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Sporenstraße. Mehrere Kellerverschläge wurden aufgebrochen und ein E-Scooter sowie eine Bohrmaschine gestohlen.

Am Neumarkt wurden zwischen Mittwoch vergangener Woche und Dienstagmorgen ein Loch in eine Scheibe eines abgestellten VW Transporters geschlagen und der Lack einmal rundherum zerkratzt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:11

    POL-MK: Feuer in leerstehender Firma

    Hemer (ots) - Am Dienstagnachmittag brannte in einem leerstehenden Firmengebäude an der Bachstraße ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte eine Metalltür leicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:11

    POL-MK: Fußgänger niedergeschlagen

    Menden (ots) - Nach einem Vorfall am 23. November sucht die Polizei nach Zeugen: Ein 43-jähriger Mann wurde in der Nacht auf der Schreberstraße niedergeschlagen. Während einer Feier wollte er an dem Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kurz zu seinem Fahrzeug gehen, das 200 Meter entfernt stand. Seine Frau fand ihn einige Zeit später auf dem Boden liegend. Er muss einen Schlag von hinten bekommen haben und kam erst im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren