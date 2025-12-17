Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch auf dem Weihnachtsmarkt

Festnahme nach Kellereinbruch

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde versucht, in eine der Verkaufsbuden des Weihnachtsmarktes in der Wermingser Straße einzubrechen.

Die Polizei hat heute Morgen in der Annastraße einen mutmaßlichen Kellereinbrecher vorläufig festgenommen. Kurz nach 2 Uhr hörten Anwohner des Mehrfamilienhauses Geräusche. Sie riefen die Polizei. Vor der flüchtete der Täter in eine der oberen Etagen. Dort konnten ihn die Polizeibeamten fixieren. Bei der Durchsuchung des 39-Jährigen fanden die Beamten Drogen. Mehrere Kellerräume wurden durchwühlt.

In den vergangenen Tagen wurden Lagerräume des inzwischen fast leerstehenden Rathauses am Schillerplatz aufgebrochen.

Am Dienstag zwischen 9 und 17 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Sporenstraße. Mehrere Kellerverschläge wurden aufgebrochen und ein E-Scooter sowie eine Bohrmaschine gestohlen.

Am Neumarkt wurden zwischen Mittwoch vergangener Woche und Dienstagmorgen ein Loch in eine Scheibe eines abgestellten VW Transporters geschlagen und der Lack einmal rundherum zerkratzt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell