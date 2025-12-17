Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug auf Social Media

Werdohl (ots)

Damit sein Account auf der Social-Media-Plattform Discord nicht gesperrt wird, hat ein 23-jähriger Werdohler eine hohe Geldsumme gezahlt. Die Unbekannten hatten ihn angeschrieben und erklärt, dass er das Geld zahlen müsse, um nicht "gehackt" zu werden. Der Werdohler transferierte das Geld per "Freunde"-Funktion, so dass eine Rückerstattung nicht möglich ist. Am Dienstag erstattete er Anzeige bei der Polizei. (cris)

