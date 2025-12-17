PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug auf Social Media

Werdohl (ots)

Damit sein Account auf der Social-Media-Plattform Discord nicht gesperrt wird, hat ein 23-jähriger Werdohler eine hohe Geldsumme gezahlt. Die Unbekannten hatten ihn angeschrieben und erklärt, dass er das Geld zahlen müsse, um nicht "gehackt" zu werden. Der Werdohler transferierte das Geld per "Freunde"-Funktion, so dass eine Rückerstattung nicht möglich ist. Am Dienstag erstattete er Anzeige bei der Polizei. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:14

    POL-MK: Betrug angezeigt / Brand in ehemaliger Werkstatt

    Lüdenscheid (ots) - Auf der Suche nach einem Job ist eine 32-jährige Lüdenscheiderin vermutlich auf Betrüger hereingefallen. Sie hatte eine Werbung im sozialen Netzwerk TikTok entdeckt und sich per WhatsApp bei dem Anbieter gemeldet. Ihr angeblicher Auftrag: Sie sollte über Tätigkeiten auf einer Kryptoseite Provisionen erhalten. Um einen Account anzulegen, überwies sie zunächst Geld, das sie tatsächlich ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:12

    POL-MK: Einbruch auf dem Weihnachtsmarkt / Festnahme nach Kellereinbruch

    Iserlohn (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde versucht, in eine der Verkaufsbuden des Weihnachtsmarktes in der Wermingser Straße einzubrechen. Die Polizei hat heute Morgen in der Annastraße einen mutmaßlichen Kellereinbrecher vorläufig festgenommen. Kurz nach 2 Uhr hörten Anwohner des Mehrfamilienhauses Geräusche. Sie riefen die Polizei. Vor der flüchtete der ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:11

    POL-MK: Feuer in leerstehender Firma

    Hemer (ots) - Am Dienstagnachmittag brannte in einem leerstehenden Firmengebäude an der Bachstraße ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte eine Metalltür leicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren