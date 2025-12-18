Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Autoknacker gesucht
Altena (ots)
An der Freiheitstraße haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 10.50-11.30 Uhr einen Renault Clio geknackt. Sie hebelten offenbar an der Tür und gelangten so an Bargeld im Handschuhfach. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit und rät davon ab, Wertsachen im vermeintlich sicheren Fahrzeug zu verwahren. (lubo)
