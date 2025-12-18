Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach räuberischem Diebstahl - Tatverdächtiger auf Flucht angetroffen

Iserlohn (ots)

Am Mittwochabend erwischte die Polizei einen 23 Jahre alten Mann aus Herne, der einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße begangen haben soll. Gegen 21.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, demnach hätte der Mann Alkohol entwendet und sich einem Mitarbeiter beim Festhalten durch einen Faustschlag widersetzt. Er soll mit einem Pkw geflüchtet sein, diesen trafen die Einsatzkräfte an der Dortmunder Straße an. Wie sich herausstellte, führte der Mann vermeintliches Diebesgut und andere hochwertige Gegenstände mit sich, ein Eigentumsnachweis konnte nicht erfolgen. Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann zur Identitätsfeststellung zur Wache verbracht, ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (lubo)

