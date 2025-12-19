PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Märkischer Kreis (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Menden-Bösperde, Bahnhofstraße in Bösperde Zeit 18.12.2025, 10:45 Uhr bis 13:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 610 Verwarngeldbereich 67 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 53 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde UN Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Menden, Schwitter Weg Zeit 18.12.2025, 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 350 Verwarngeldbereich 43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 58 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Bräuckenstraße Zeit 18.12.2025, 12:50 Uhr bis 13:40 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 331 Verwarngeldbereich 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 95 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Werdohl, Plettenberger Straße Zeit 18.12.2025, 14:15 Uhr bis 15:40 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 579 Verwarngeldbereich 4 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 65 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde BOH Bemerkungen

5. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Winkhauser Straße Zeit 18.12.2025, 16:40 Uhr bis 18:50 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 634 Verwarngeldbereich 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 18.12.2025 – 08:59

    POL-MK: Nach räuberischem Diebstahl - Tatverdächtiger auf Flucht angetroffen

    Iserlohn (ots) - Am Mittwochabend erwischte die Polizei einen 23 Jahre alten Mann aus Herne, der einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Raiffeisenstraße begangen haben soll. Gegen 21.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, demnach hätte der Mann Alkohol entwendet und sich einem Mitarbeiter beim Festhalten durch einen Faustschlag widersetzt. Er ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:04

    POL-MK: Einbrecher unterwegs

    Hemer (ots) - Unbekannte versuchten sich am Mühlenweg an den Türen mehrerer Mehrfamilienhäuser. Sie hebelten offenbar an zwei Metalltüren und versuchten, ins Innere zu gelangen. Erfolgreich waren sie nicht, dennoch ermittelt die Kripo zu den Einbruchsversuchen in der Nacht auf Mittwoch. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeiwache in Hemer zu richten. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:04

    POL-MK: Autoknacker gesucht

    Altena (ots) - An der Freiheitstraße haben Unbekannte am Mittwoch zwischen 10.50-11.30 Uhr einen Renault Clio geknackt. Sie hebelten offenbar an der Tür und gelangten so an Bargeld im Handschuhfach. Die Polizei ermittelt in der Angelegenheit und rät davon ab, Wertsachen im vermeintlich sicheren Fahrzeug zu verwahren. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

    mehr
