Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke weiterhin im Dauereinsatz - Mehrere Einsätze im Stadtgebiet

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Donnerstag erneut durch eine Vielzahl von Einsätzen gefordert.

Bereits am Morgen wurden die Einsatzkräfte gegen 8:48 Uhr zu einer vermeintlich hilflosen Person hinter einer Tür in die Hauptstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein Kleinkind im Kinderzimmer versehentlich eingeschlossen hatte. Die Feuerwehr öffnete die Tür gewaltfrei und befreite das Kind aus seiner Notlage. Anschließend wurde es wohlbehalten an seine Mutter übergeben.

Im weiteren Tagesverlauf beschäftigten mehrere Ölspuren das Stadtgebiet. Die Feuerwehr war unter anderem in Westende, am Herdecker Bach sowie in der Innenstadt im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Verunreinigung vermutlich durch einen Linienbus verursacht, sodass die Betreiber vorsorglich kontaktiert wurden.

Am Mittag folgte gegen 12:29 Uhr eine Meldung über eine mögliche Gewässerverunreinigung auf dem Herdecker Bach. Besonders im Bereich der Neuen Bachstraße war leichter Schaum auf der Wasseroberfläche sichtbar. Der Bach wurde vom Weg am Eckenkamp bis zur Ruhrmündung kontrolliert. Weitere Auffälligkeiten konnten nicht festgestellt werden, sodass keine Maßnahmen erforderlich waren. Die Untere Wasserbehörde wurde informiert.

Am Nachmittag entspannte sich die Lage zunächst. In der Nacht kam es jedoch um 3:27 Uhr erneut zu einem Einsatz: Die Brandmeldeanlage eines Drogeriemarktes im Mühlen Center hatte ausgelöst. Die Feuerwehr führte eine umfangreiche Erkundung durch und setzte zur Kontrolle der Zwischendecke eine Steckleiter ein. Ein Schadensereignis wurde nicht festgestellt, der Einsatz konnte beendet werden.

