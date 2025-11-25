Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze beschäftigten die Feuerwehr am Wochenbeginn - Feuerwehr und Rettungsdienst retteten Mann vom Garagendach - Mehrere Paralleleinsätze

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Montag um 15:51 Uhr zu einer Menschenrettung in die Straße Huser Feld alarmiert. Ein Mann war dort auf ein Garagendach gestürzt und hatte sich eine chirurgische Verletzung zugezogen. Der Rettungsdienst aus Wetter versorgte den Patienten bei strömenden Regen direkt auf dem Dach und stabilisierte ihn. Anschließend wurde der Verletzte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schonend über die Drehleiter gerettet, die in der engen Straße zentimetergenau in Stellung gebracht werden musste. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Straße vollständig gesperrt werden, was bei einigen Verkehrsteilnehmern auf Unverständnis stieß. Der Patient wurde im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert.

Noch während dieses Einsatzes löste die automatische Brandmeldeanlage eines Pflegeheims um 16:08 Uhr Millöcker Weg Alarm aus. Da ein Teil der örtlichen Feuerwehr- insbesondere der Drehleiter - bereits gebunden war, wurde ein weiterer Löschzug aus alt-Wetter samt Hubrettungsfahrzeug nachalarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Angebranntes Essen hatte eine leichte Verrauchung verursacht, jedoch keinen Schaden hinterlassen. Die betroffenen Bereiche wurden kontrolliert und belüftet. Vielen Dank an die Kollegen der Feuerwehr Wetter für sie spontane Unterstützung.

Am Dienstag setzte sich die Einsatzserie am Vormittag fort. Um 10:45 Uhr wurde eine großflächige Ölspur im Ortsteil Ahlenberg gemeldet. Die Verschmutzung zog sich bis auf Dortmunder Stadtgebiet, wo der Verursacher ausfindig gemacht werden konnte. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle mit Warnschildern ab, ein spezialisiertes Unternehmen übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Das Ordnungsamt war ebenfalls mit im Einsatz.

Parallel dazu erfolgte um 11:06 Uhr eine weitere Alarmierung: Ebenfalls im Ortsteil Ahlenberg wurde eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür vermutet. Die Feuerwehr rückte mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus und öffnete auf Weisung der Polizei ein Einfamilienhaus gewaltsam. Im Gebäude konnte jedoch keine hilflose Person angetroffen werden. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und an die Polizei übergeben.

Zwei PSU-Kräfte der Feuerwehr Herdecke begleiteten am Morgen präventiv mit Kollegen aus anderen Kreisstädten das Format "Crash Kurs NRW" von der Polizei.

Bildquelle: Christian Arndt.

