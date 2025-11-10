Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke am Sonntag zweimal im Einsatz

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke war am Sonntag zweimal gefordert. Bereits um 8:36 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des kommunalen Rettungsdienstes in die Innenstadt alarmiert. Dort wurde das Rettungsteam bei einer medizinischen Reanimation unterstützt. Die Einsatzkräfte leisteten unter anderem Tragehilfe und unterstützten bei weiteren rettungsdienstlichen Maßnahmen.

Der zweite Einsatz erfolgte um 13:41 Uhr: Aus der Großküche eines Krankenhauses am Gerhard-Kienle-Weg wurde ein Brandmeldealarm gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits vorbildlich geräumt. Eine Erkundung vor Ort ergab, dass die Spülküche durch Wasserdampf vollständig vernebelt war. Offenbar hatte der Dampf einen Brandmelder ausgelöst. Ursache war nach ersten Erkenntnissen vermutlich ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage. Nach Kontrolle und Belüftung der betroffenen Bereiche konnte die Anlage wieder an den Betreiber übergeben werden. Personen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell