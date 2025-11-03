Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei kleine Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Herdecke

Herdecke (ots)

Erst am Sonntagmorgen um 07:59 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum Gerhard-Kienle-Weg aus. In der Nähe der Liegendanfahrt befand sich eine rund 30 Quadratmeter große Kraftstoffspur, die durch die Einsatzkräfte mit einer speziellen Lösung neutralisiert und beseitigt wurde. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Am Nachmittag um 14:30 Uhr folgte die nächste Alarmierung in den Ortsteil Nacken. Dort war eine Person hinter einer Tür gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Tür jedoch bereits geöffnet, sodass kein Eingreifen erforderlich war.

Ein weiterer Einsatz erfolgte um 17:26 Uhr. Der Leitstelle Hagen wurde eine unbekannte Rauchentwicklung gemeldet. Da sich der Einsatzort sowohl auf Hagener als auch Herdecker Stadtgebiet hätte befinden können, wurden beide Feuerwehren alarmiert. Nach einer umfassenden Erkundung konnten weder die Feuerwehren noch die Polizei ein Schadensmerkmal feststellen. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

