FW-EN: Gemeldeter Brandgeruch in mehrgeschossigem Wohnhaus

Herdecke (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:13 Uhr wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. In einem mehrgeschossigem Wohnhaus an der Berliner Straße sollte es nach Brandrauch riechen und ein Heimrauchmelder ausgelöst haben.

In dem Treppenhaus konnte ein undefinierbarer Geruch wahrgenommen werden. Der Angriffstrupp ging unter schwerem Atemschutz mit einem Löschangriff und Messgeräten zur gemeldeten Wohnung vor. Da auf Klingel- und Klopfgeräusche niemand öffnete, aber auch keine Schadensmerkmale feststellbar waren, wurde von Außen weiter erkundet. Dafür wurde auf der Gebäuderückseite zum einen die Drehleiter in Stellung gebracht, sowie an der nicht befahrbaren Seite eine Tragbare Leiter. Nach eingehender Erkundung konnte auch über diese Wege kein Schadensmerkmal festgestellt werden und auch die Messungen verliefen negativ. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Die Feuerwehr war ca. 1 Stunde mit einem Löschzug, einem Rettungswagen und der Polizei im Einsatz. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Berliner Straße.

