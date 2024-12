Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Adventskranz gerät in Brand - starke Rauchentwicklung in einem Wohn- und Geschäftsgebäude

Dresden (ots)

Wann? 17. Dezember 2024 seit 06:36 Uhr

Wo? Friedrichstraße, Friedrichstadt

Am frühen Morgen wurden Feuerwehr und Rettungsdienst in ein Hinterhaus in der Friedrichstraße alarmiert. Anrufer hatten über den Notruf 112 eine deutliche Rauchentwicklung gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Auf dem Empfangstresen eines Fitnessstudios war ein Adventskranz in Brand geraten. Der Brand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr zügig gelöscht und eine Brandausbreitung verhindert werden. Vorsorglich wurde das Wohn- und Geschäftsgebäude komplett geräumt. Nahezu alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbständig ins Freie begeben. Lediglich eine weibliche Person wurde durch die Einsatzkräfte mithilfe einer Brandfluchthaube sicher durch den verqualmten Treppenraum gerettet. Glücklicherweise blieb auch sie unverletzt. Aktuell laufen die notwendigen Belüftungsmaßnahmen, um das Gebäude rauchfrei zu machen. Die Friedrichstraße muss für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden, was auch Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe hat. Im Einsatz sind insgesamt 36 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Löbtau, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst. Der Einsatz wird demnächst beendet sein.

Sicher durch die Adventszeit!

Dieser Einsatz zeigt, wie gefährlich unbeaufsichtigte Kerzen in der Adventszeit sein können. Die Feuerwehr Dresden appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, besondere Vorsicht walten zu lassen:

- Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt.

- Verwenden Sie stabile Kerzenhalter und stellen Sie Adventskränze auf feuerfeste Unterlagen.

- Halten Sie ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien wie Gardinen, Tischdecken oder Dekorationen.

- Halten Sie ausreichenden Löschmittel bereit, um im Ernstfall rasch reagieren zu können.

- Im Falle eines Brandes rufen Sie die Feuerwehr über den Notruf 112 an, warnen Sie Ihre Nachbarn und Mitbewohner und verlassen Sie das Gebäude!

- Prüfen Sie, ob ein funktionsfähiger Rauchwarnmelder in Ihrer Wohnung installiert ist. Diese kleinen Lebensretter können im Ernstfall rechtzeitig warnen.

Ein sicherer Advent ist ein schöner Advent - Ihre Feuerwehr Dresden wünscht Ihnen eine besinnliche und sichere Weihnachtszeit!

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell