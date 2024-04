Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.04.2024.

Salzgitter (ots)

Rentnerin wird Opfer eines Trickdiebstahls.

Salzgitter, Lebenstedt, Schillerstraße, 16.04.2024 in den Nachmittagsstunden.

Eine Seniorin ist das Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es an der Wohnungstür der Seniorin geklingelt hatte. Nach dem Öffnen hatte sich der Tatverdächtige nach einer im Haus befindlichen Wohnung erkundigt. In dem Gespräch hatte er die Frau schließlich um einen Zettel und einen Stift gebeten. Die Geschädigte begab sich daraufhin in ihre Wohnung, um die Gegenstände zu holen. Der Mann folgte der Frau und verwickelte diese in ein Gespräch. Bei den Ermittlungen kann die Polizei nicht ausschließen, dass in einem offensichtlich unbemerkten Moment ein Mittäter die Wohnung betreten und sich in den Räumen nach Wertsachen umgesehen hatte. Nachdem der Tatverdächtige die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte später erst das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden in einer niedrigen fünfstelligen Höhe. Die Seniorin beschreibt den Täter wie folgt: Männlich, ca. 175 cm groß, Vollbart, rundes Gesicht, dunkel gekleidet, sprach fließend deutsch. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell