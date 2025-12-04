Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze hielten die Feuerwehr seit Wochenbeginn in Atem

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu mehreren Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausrücken. Auch am Mittwoch ging es weiter.

Ölspur durch das Stadtgebiet.

Um 8:41 Uhr wurde eine umfangreiche Ölspur in der Bahnhofstraße gemeldet. Die Erkundung ergab, dass sich die Verunreinigung bis zur Rehbergstraße zog. Dort konnte auch der Verursacher ausgemacht werden: Ein Pkw hatte aufgrund eines technischen Defekts Betriebsmittel verloren. Die Fahrbahn wurde entsprechend gesichert. Hilflose Person hinter verschlossener Tür - Fehlalarm Gegen 12:15 Uhr meldeten Anwohner eine vermeintlich hilflose Person hinter einer Wohnungstür in der Straße "Auf den Brennen". Der Briefkasten der Bewohnerin war deutlich überfüllt und die Dame öffnete nicht. So ließ sich ein Notfallgeschehen vermuten. Beim Eintreffen stellte sich jedoch heraus, dass die Person wohlauf war und der Briefkasten lediglich einen technischen Defekt hatte. Die Feuerwehr lobt das aufmerksame Verhalten der Nachbarn.

Auslaufende Betriebsmittel im Heimweg

Um 18:45 Uhr alarmierte ein Fahrzeughalter selbst die Feuerwehr, nachdem an seinem Pkw im Heimweg Betriebsmittel austraten. Die Einsatzkräfte streuten die Schadstoffe ab und forderten den Eigentümer auf, das Fahrzeug abschleppen zu lassen.

Brandmeldeanlage ohne Feststellung

In der Nacht zu Dienstag löste um 2:05 Uhr die Brandmeldeanlage einer Gewerbehalle in der Nierfeldstraße aus. Vor Ort konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, sodass der Einsatz abgebrochen wurde.

Gewässerverunreinigung unter der Ruhrbrücke

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch gegen 10:54 Uhr über eine Gewässerverunreinigung unter der Ruhrbrücke im Ruhrlauf informiert. Die Feuerwehr erkundete mit einer Drohne und einem Rettungsboot. Das Ordnungsamt war ebenfalls an der Einsatzstelle. Es handelte sich nicht um Öl und nur um eine geringfügige Verschmutzung. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Kleinbrand in der Fußgängerzone

Bereits am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr in die Fußgängerzone alarmiert. In einem Mülleimer brannte eine Jacke. Zwei Jugendliche reagierten vorbildlich, setzten umgehend den Notruf ab und wiesen die Einsatzkräfte ein. Der Kleinbrand wurde mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Die Feuerwehr lobt das vorbildliche Verhalten der Jugendlichen ausdrücklich.

