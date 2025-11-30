Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Medizinischer Notfall während Veranstaltung im Waldgebiet - Umfangreicher Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

Herdecke (ots)

Im Rahmen einer Sportveranstaltung (Marsch rund um Herdecke) kam es am Samstagmorgen im Waldgebiet am Nacken zu einem medizinischen Notfall. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden um 8:42 Uhr zu einer Reanimation einer erwachsenen Person alarmiert. Bereits mehrere anwesende Ersthelfer hatten vorbildlich und frühzeitig qualifizierte Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.

Die Feuerwehr Herdecke wurde zunächst mit dem Einsatzstichwort "First Responder" alarmiert, kurze Zeit später aufgrund der Lage zusätzlich mit dem Stichwort "Rettung aus unwegsamem Gelände" nachgefordert. Unter den eintreffenden Einsatzkräften, die zunächst die Einsatzstelle zu Fuß erreichen mussten, befand sich auch ein erfahrener Notarzt aus den Reihen der Freiw. Feuerwehr.

Vor Ort übernahmen die Feuerwehr und später der Rettungsdienst umgehend die laufende Reanimation des 71-jährigen Patienten. Der betroffene Wanderweg musste aufgrund der umfangreichen medizinischen Maßnahmen zeitweise gesperrt werden.

Anschließend wurde die Person mit dem geländegängigen Mehrzweckfahrzeug (MZF) unter laufenden Reanimationsmaßnahmen aus dem schwer zugänglichen Gelände transportiert. An einem geeigneten Übergabepunkt am Asternweg erfolgte die Übergabe an den bereitstehenden Rettungswagen sowie den Notarzt zum weiteren Transport. Der Patient wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Vor Ort waren neben den 18 kommunalen Feuerwehrkräften ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Krankentransportwagen des Ennepe-Ruhr-Kreises im Einsatz.

Da zahlreiche Personen die medizinische Notlage miterlebt hatten, wurden Betroffene durch die Notfallseelsorge betreut. Auch Einsatzkräfte erhielten Unterstützung durch die Komponente Psychosoziale Unterstützung (PSU). Der Einsatz konnte erst in den Mittagsstunden beendet werden.

In den Nachmittagsstunden des Samstages brannte gegen 15:18 Uhr in der Neuen Bachstraße ein Mülleimer. Offenbar wurde zuvor ein Feuerwerkskörper in den Mülleimer geworfen. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug aus und löschte den Brand mit einer Flasche Mineralwasser.

In der Straße Ender Mark liefen am Freitag um 13:59 Uhr vermutlich aus einer Baumaschine Betriebsmittel aus. Diese wurden von der Feuerwehr beseitigt. Die Polizei war auch vor Ort.

