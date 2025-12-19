Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrollen im Rahmen der ROADPOL-Aktion

Lüdenscheid (ots)

Gestern gab es einen Schwerpunkteinsatz in Lüdenscheid, mehrere Fahrzeuge wurden hier kontrolliert. Zwischen 21.45-18.45 Uhr konnten an den Autobahnabfahrten Nord und Mitte somit 5 Fahrer ohne Sicherheitsgurt verwarnt werden, dazu kamen 38 weitere Verstöße, zum Beispiel wegen fehlenden Dokumenten, Warnwesten, Verbandkästen und anderem. In drei Fällen wurde ein Drogentest mit positivem Ergebnis durchgeführt, im Anschluss folgte das Blutabnehmen und es ging zu Fuß weiter. Ein Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, auch hier endete die Fahrt. Der Einsatz fand im Rahmen der europaweiten ROADPOL Aktion statt, auch weitere Kontrollen werden immer wieder folgen. (lubo)

