Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolleinsatz zu Drogen und Alkohol im Verkehr

Werdohl (ots)

Die Polizei hat am gestrigen Donnerstag zwischen 12-20 Uhr in Werdohl und Neuenrade 84 Fahrzeuge kontrolliert, insbesondere der Blick auf Drogen und Alkohol stand hier im Fokus. So wurden im Bereich der L655, der Fichtenstraße und der Werdohler Straße (in Neuenrade) in die Fahrzeuge geschaut. Insgesamt ergab sich bei sechs Fahrzeugführern der Verdacht hinsichtlich eines Fahrens unter Drogeneinwirkung, ihnen wurde Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zudem konnten im Rahmen der Kontrollen zwei Haftbefehle vollstreckt werden, viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern fanden zudem positiven Anklang. Auch in der kommenden Zeit wird es immer wieder zu Kontrollen kommen, um die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

