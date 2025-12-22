PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 93 statt 50 durch Kalthof: Fahrverbot

Iserlohn/ Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle	Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße;
Zeit				20.12.2025, 11:30 bis 13:05 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		460;
Verwarngeldbereich 		50;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	11;
Anzahl der Fahrverbote		1;
Höchster Messwert		93 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Meinerzhagen-Haumchermühle L 539;
Zeit				21.12.2025, 8:37 bis 14:15 Uhr;
Art der Messung:		ESO;
Gemessene Fahrzeuge		790;
Verwarngeldbereich 		56;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	27;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		114 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	OE.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 20.12.2025 – 23:02

    POL-MK: 66-jährige Hausbewohnerin stirbt bei Brand

    Hemer (ots) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Parkstraße ist heute Nachmittag eine 66-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Der Notruf ging gegen 17.20 Uhr ein. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand die verstorbene Bewohnerin, die bettlägerig war. Der Brandort wurde versiegelt und der Leichnam beschlagnahmt. Die Feuerwehr stellte Strom und Gas ab. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 14:47

    POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlicher

    Lüdenscheid (ots) - Eine 16 Jahre alte Lüdenscheiderin wird seit gestern vermisst. Sie kehrte nach Schulschluss nicht nach Hause zurück, wurde jedoch am Nachmittag zuletzt in der Innenstadt gesehen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Jugendlichen machen können. Bilder gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/189850. Hinweise nimmt die 110 jederzeit entgegen. (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:39

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Zum Weissen Pferd Zeit 15.12.2025, 17:00 Uhr bis 18:40 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 245 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der ...

    mehr
