Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 93 statt 50 durch Kalthof: Fahrverbot
Iserlohn/ Meinerzhagen (ots)
1. Messstelle Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße; Zeit 20.12.2025, 11:30 bis 13:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 460; Verwarngeldbereich 50; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11; Anzahl der Fahrverbote 1; Höchster Messwert 93 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Meinerzhagen-Haumchermühle L 539; Zeit 21.12.2025, 8:37 bis 14:15 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 790; Verwarngeldbereich 56; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 27; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 114 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde OE.
