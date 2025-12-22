PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Krankenhaus und im Supermarkt

Plettenberg (ots)

Eine 39-jährige Frau hat am Freitagmorgen auf der Intensivstation des Krankenhauses randaliert. Der Rettungsdienst hatte sie am frühen Morgen eingeliefert. Sie riss sich Zugänge heraus, schlug eine Mitarbeiterin, riss eine Klingelanlage ab und beschimpfte und beleidigte das Personal. Die hinzu gerufene Polizei fertigte Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Ein stark alkoholisierter 29-jähriger Mann hat am Freitagabend gegen 20 Uhr in einem Supermarkt an der Wasebieke andere Kunden angepöbelt. Als Mitarbeiter ihn ansprachen, beleidigte und bespuckte sie der Mann und drohte, dass er im Laden "alles kaputtschlagen" werde. Als die Polizei eintraf, war der Mann zunächst verschwunden. Er kehrte jedoch zurück. Als er unvermittelt auf die Polizeibeamten zuging, hielten ihn die Beamten fest und fixierten ihn. Sie nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf der Fahrt nach Lüdenscheid beschimpfte und beleidigte er die Polizeibeamten. Er bekam Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.

Am Samstag um 13 Uhr meldete ein Passant der Polizei ein beschädigtes Buswartehäuschen an der Zeppelinschule. Unbekannte haben die Scheibe zertrümmert. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren