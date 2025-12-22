Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gasleitung und Stromkabel zur Höhle zerstört

Balve (ots)

Ein Unbekannter hat Gasleitung und Elektrokabel der Balver Höhle zerstört. Einem Vereinsmitglied fiel am Sonntagmittag auf, dass die Weihnachtsbeleuchtung am Tannenbaum vor der Höhle aus war. Als er der Ursache nachgehen wollte, bemerkte er intensiven Gasgeruch, zog sich wieder zurück und informierte die Feuerwehr. Ein anderes Vereinsmitglied hatte bereits am Samstag gegen 9.45 Uhr bemerkt, dass das Elektrokabel durchgeschnitten wurde. Da die Weihnachtsbeleuchtung um 7 Uhr noch funktionierte, muss die Tatzeit am Samstag zwischen 7 und 9.45 Uhr liegen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? (cris)

