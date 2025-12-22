PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gasleitung und Stromkabel zur Höhle zerstört

Balve (ots)

Ein Unbekannter hat Gasleitung und Elektrokabel der Balver Höhle zerstört. Einem Vereinsmitglied fiel am Sonntagmittag auf, dass die Weihnachtsbeleuchtung am Tannenbaum vor der Höhle aus war. Als er der Ursache nachgehen wollte, bemerkte er intensiven Gasgeruch, zog sich wieder zurück und informierte die Feuerwehr. Ein anderes Vereinsmitglied hatte bereits am Samstag gegen 9.45 Uhr bemerkt, dass das Elektrokabel durchgeschnitten wurde. Da die Weihnachtsbeleuchtung um 7 Uhr noch funktionierte, muss die Tatzeit am Samstag zwischen 7 und 9.45 Uhr liegen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:12

    POL-MK: Randale im Krankenhaus und im Supermarkt

    Plettenberg (ots) - Eine 39-jährige Frau hat am Freitagmorgen auf der Intensivstation des Krankenhauses randaliert. Der Rettungsdienst hatte sie am frühen Morgen eingeliefert. Sie riss sich Zugänge heraus, schlug eine Mitarbeiterin, riss eine Klingelanlage ab und beschimpfte und beleidigte das Personal. Die hinzu gerufene Polizei fertigte Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Ein stark ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:11

    POL-MK: Einbruch

    Werdohl (ots) - Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Woche an der Ütterlingser Straße in eine Wohnung eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:08

    POL-MK: Häusliche Gewalt

    Neuenrade (ots) - Die Polizei wurde am Freitagnachmittag gerufen, weil ein Mann seine Frau und Kinder schlug und trat. Die Frau und ihre Kinder suchten Hilfe bei Nachbarn. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Mann nicht zu Hause. Während der Aufnahme der Anzeige kam er den Beamten jedoch im Treppenhaus entgegen. Die Beamten wollten ihn zum Sachverhalt befragen, womit er jedoch nicht einverstanden war und in die Wohnung gehen wollte. Zu Viert hielten ihn die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren