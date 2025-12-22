Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brände - Einbrüche - Reifen zerstochen - E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots)

Am Freitagnachmittag hat eine Bewohnerin eines Hauses an der Calvinstraße ihr Essen auf dem Herd vergessen. Es entstand ein Brand, der die Dunstabzugshaube und einen Schrank beschädigte. Eine Nachbarin bemerkte, dass bereits Qualm aus der Wohnung kam und sah den Feuerschein in der Wohnung. Die Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Fahrlässiger Brandstiftung. Am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Barbarossastraße ein Pkw mit Treibstoff übergossen. Feuerwehr und Polizei wurden informiert. Ein Abschleppdienst transportierte das Fahrzeug ab.

Drei Personen sind am Sonntagabend in ein leerstehendes Einfamilienhaus In den Hülsen eingebrochen und versuchten, die Hauseingangstür eines weiteren, angrenzenden Hauses aufzuhebeln. Die Beschreibungen von Zeugen passten zu zwei Jugendlichen (15 und 16), die die Polizei in der Nähe traf. Am Sonntag zwischen 2.05 und 2.15 Uhr löste die Alarmanlage eines Geschäftes an der Leckingser Straße aus. Unbekannte hatten ein Gartentor herausgehoben und eine Balkontür aufgehebelt. Die Polizei durchsuchte das Objekt, ohne jedoch Täter im Geschäft zu entdecken. Die Täter haben mehrere Räume durchwühlt und einen Laptop sowie Mähroboter gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren.

In der Nacht zum Montag schlugen Unbekannte an der Barbarossastraße die Scheibe eines Nissan Juke ein. So gelangten sie in das Fahrzeug und demontierten die Mittelkonsole samt Radio. Ein aufmerksamer Passant entdeckte die Tat gegen 9.45 Uhr und informierte die Polizei.

Vermutlich am Sonntagmorgen wurden in der Innenstadt an mindestens neun Fahrzeugen Reifen zerstochen. Tatorte waren Obere Mühle, Bremsheide, Karl-Arnold-Straße, Grafenstraße, Zur Sonnenhöhe und Grüner Weg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Unbekannte zerstörten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 14.25 Uhr, die Scheibe eines Wartehauses an der Leckingser Straße.

Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, wurde am Iserlohner Bahnhofsplatz ein E-Scooter gestohlen. Ein weiterer E-Scooter wurde in der Nacht zum Montag aus einem Treppenhaus an der Brinkhofstraße gestohlen.

An der Von-der-Kuhlen-Straße demontierten Metalldiebe an einem Haus die Kupfer-Fallrohre. Am Sonntag gegen 12.30 Uhr brannte an der Letmather Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Kleinkraftrad wurde dennoch völlig zerstört. Es wurde offenbar gestohlen. Die Polizei informierte den Eigentümer. Zuvor wurden mehrere Jugendliche mit dem Kleinkraftrad beobachtet.

Zwei maskierte Personen versuchten am Freitag kurz vor 16 Uhr, in ein Einfamilienhaus Im Hakenacker einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Personen und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. An der Terrassentür waren Hebelmarken. (cris)

