POL-S: Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 30-jähriger VW-Fahrer soll am Mittwochmittag (17.12.2025) andere Autofahrer auf der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen gefährdet haben. Eine aufmerksame Autofahrerin beobachtete gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Hedelfingen, wie der graue VW Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Dadurch soll der VW-Fahrer andere Autofahrer gezwungen haben, stark zu Bremsen. Die alarmierten Beamten trafen den 30-Jährigen kurze Zeit später an. Da der Verdacht bestand, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Polizeibeamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

