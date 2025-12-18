PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 30-jähriger VW-Fahrer soll am Mittwochmittag (17.12.2025) andere Autofahrer auf der Bundesstraße 10 in Richtung Esslingen gefährdet haben. Eine aufmerksame Autofahrerin beobachtete gegen 13.20 Uhr auf Höhe der Ausfahrt Hedelfingen, wie der graue VW Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Dadurch soll der VW-Fahrer andere Autofahrer gezwungen haben, stark zu Bremsen. Die alarmierten Beamten trafen den 30-Jährigen kurze Zeit später an. Da der Verdacht bestand, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Polizeibeamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 12:32

    POL-S: Küchenbrand

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - In einem Seniorenheim an der Auricher Straße ist in der Nacht zum Donnerstag (18.12.2025) ein Brand ausgebrochen. Ein 21 Jahre alter Mann wollte gegen 02.30 Uhr in der Küche eine Mahlzeit zubereiten, als das Feuer ersten Ermittlungen zufolge am Herd ausbrach. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 / 8990 - 1111 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 16:31

    POL-S: Mehrere Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (11.12.2025 bis 14.12.2025) mehrere Fahrräder in den Bereichen Im Raiser und Rot gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr elf Fahrräder, darunter neun Pedelecs, aus Garagen und Fahrradkellern. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 15:39

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (16.12.2025) in eine Wohnung und in ein Haus am Feuerbacher Weg eingebrochen. Die Diebe gelangten zwischen 09.00 Uhr und 20.00 Uhr in die Objekte und durchwühlten sämtliche Räume. In die Wohnung gelangten die Täter über ein gekipptes Fenster und stahlen mehrere hochwertige Kleidungsstücke. In das Haus gelangten die Täter über eine Terrasse, ob sie etwas stahlen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren