POL-S: Küchenbrand
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
In einem Seniorenheim an der Auricher Straße ist in der Nacht zum Donnerstag (18.12.2025) ein Brand ausgebrochen. Ein 21 Jahre alter Mann wollte gegen 02.30 Uhr in der Küche eine Mahlzeit zubereiten, als das Feuer ersten Ermittlungen zufolge am Herd ausbrach. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
