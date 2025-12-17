PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (11.12.2025 bis 14.12.2025) mehrere Fahrräder in den Bereichen Im Raiser und Rot gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr elf Fahrräder, darunter neun Pedelecs, aus Garagen und Fahrradkellern. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Präventionstipps:

   -	Schließen Sie Ihr Fahrrad auch in Kellerräumen ab -	Verwenden 
Sie hierzu ein hochwertiges Schloss (bspw. Falt- oder Kettenschloss) 
-	Schließen Sie Ihren Fahrradrahmen an einen verankerten Gegenstand 
an (bspw. Wand- oder Bodenanker) -	Nehmen Sie Ihre Akkus aus den 
Pedelecs heraus -	Verwenden Sie GPS-Tracker

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

