Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende (11.12.2025 bis 14.12.2025) mehrere Fahrräder in den Bereichen Im Raiser und Rot gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr elf Fahrräder, darunter neun Pedelecs, aus Garagen und Fahrradkellern. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wird auf zirka 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Präventionstipps:

- Schließen Sie Ihr Fahrrad auch in Kellerräumen ab - Verwenden Sie hierzu ein hochwertiges Schloss (bspw. Falt- oder Kettenschloss) - Schließen Sie Ihren Fahrradrahmen an einen verankerten Gegenstand an (bspw. Wand- oder Bodenanker) - Nehmen Sie Ihre Akkus aus den Pedelecs heraus - Verwenden Sie GPS-Tracker

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell