Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Räuber festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht von Dienstag (16.12.2025) auf Mittwoch (17.12.2025) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Esslinger Straße ein Tablet gestohlen zu haben. Ein 27-jähriger Angestellter eines Schnellimbisses fiel gegen 23.50 Uhr der Verlust des Tablets auf und sprach den 42-jährigen an. Daraufhin griff der 42-jährige den Angestellten an und es kam zu einem Gerangel um das Tablet, welches hierbei auf den Boden fiel. Zeugen des Vorfalls alarmierten die Polizei und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Der 42-jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (17.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

