PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Carsten Höfler wird neuer Landespolizeidirektor

Stuttgart (ots)

Anbei eine Pressemitteilung des Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen: https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/carsten-hoefler-wird-neuer-landespolizeidirektor

Rückfragen bitte an:

Pressestelle des Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und
Kommunen
Telefon: +49 711 231-3030 (oder +49 711 231-4)
E-Mail: pressestelle@im.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:56

    POL-S: Von Jugendgruppe angegriffen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Eine Gruppe Unbekannter hat am Montagnachmittag (15.12.2025) in der Engelbergstraße zwei 18 und 19 Jahre alte Männer angegriffen und ausgeraubt. Die beiden Männer waren gegen 16.50 Uhr im Bereich der Gemeinschaftsschule unterwegs, als sie von einer größeren Personengruppe angegriffen, geschlagen und getreten wurden. Die Männer raubten außerdem Handy, eine Sportjacke, Schmuck und eine ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:35

    POL-S: Brand in Wohnung ausgebrochen

    Stuttgart-Münster (ots) - Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ist am Sonntagabend (14.12.2025) in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Nagoldstraße ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 22.00 Uhr den Brand und verständigte die Rettungskräfte. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:20

    POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat am Freitagabend (12.12.2025) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich des Schillerplatzes sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 20.00 Uhr mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, als sich der Unbekannte näherte und ihr an den Po fasste. Anschließend flüchtete er unerkannt. Er war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und zirka 40 Jahre alt. Er trug eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren