Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Asbach (ots)

Im Zeitraum vom 02.12.2025, 15:15 Uhr bis 02.12.2025 17:00 Uhr kam es im Akazienweg in Asbach zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner über eine Terrassentüre Zugang in das Objekt. Zu einem Diebstahl kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
