Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl auf Glasfaserbaustelle

Weitefeld (ots)

Von einem zu einer Glasfaserbaustelle gehörenden Kabeltrommelanhänger entwendete eine bislang unbekannter Täterschaft einen Motor der Marke Honda. Der Motor, welcher zum Wechsel der Kabeltrommel benötigt wird, wurde demnach im Zeitraum zwischen dem 28.11.2025, 18 Uhr, und dem 01.12.2025, 17:15 Uhr, abmontiert und gestohlen. Weiterhin wurde das Fehlen einer Hydraulikpumpe bemerkt, sodass der Gesamtschaden auf etwa 3500 Euro geschätzt wird. Der Tatort befindet sind auf einem Parkplatz an der L 286 zwischen Weitefeld und Friedewald.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

