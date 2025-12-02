PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Buchholz/WW

Buchholz/WW (ots)

Am 01.12.2025 kam es in der Ortslage Buchholz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis kam aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache auf der Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei zunächst mit einem Zaun und im weiteren Verlauf mit einem auf einem Firmengelände geparkten PKW. Dieser PKW wurde wiederum durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 08:24

    POL-PDNR: Diebstahl auf Glasfaserbaustelle

    Weitefeld (ots) - Von einem zu einer Glasfaserbaustelle gehörenden Kabeltrommelanhänger entwendete eine bislang unbekannter Täterschaft einen Motor der Marke Honda. Der Motor, welcher zum Wechsel der Kabeltrommel benötigt wird, wurde demnach im Zeitraum zwischen dem 28.11.2025, 18 Uhr, und dem 01.12.2025, 17:15 Uhr, abmontiert und gestohlen. Weiterhin wurde das Fehlen einer Hydraulikpumpe bemerkt, sodass der ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 08:13

    POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen an PKW in 57537 Wissen, In der Hüll

    Neuwied (ots) - Am Samstag, 29.11.2025 in der Zeit zwischen 14.00 und 23.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW in 57537 Wissen, In der Hüll. Unbekannte Täter brachten den geparkten Fahrzeugen jeweils Kratzer über die gesamte Fahrzeugseite bei. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02742 935 0 an die Polizei Wissen zu wenden. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 07:54

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

    Weyerbusch (ots) - Am Montag, 01.12.2025, ereignete sich zwischen 08.30 Uhr und 11.00 Uhr in Weyerbusch, Am alten Born, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Pfosten einer Geschwindigkeitsanzeigetafel. Diese wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren