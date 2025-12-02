Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Buchholz/WW

Buchholz/WW (ots)

Am 01.12.2025 kam es in der Ortslage Buchholz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis kam aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache auf der Hauptstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei zunächst mit einem Zaun und im weiteren Verlauf mit einem auf einem Firmengelände geparkten PKW. Dieser PKW wurde wiederum durch den Aufprall auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand lediglich Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern an.

