Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 15-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (12.12.2025) ein 15 Jahre altes Mädchen im Bereich des Schillerplatzes sexuell belästigt. Das Mädchen war gegen 20.00 Uhr mit ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, als sich der Unbekannte näherte und ihr an den Po fasste. Anschließend flüchtete er unerkannt. Er war etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und zirka 40 Jahre alt. Er trug eine pastellgrüne Jacke und hatte eine kräftige Statur. Er trug einen Dreitagebart und hatte kurze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

