Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (12.12.2025-14.12.2025) in Wohnungen und Häuser an der Grimmstraße, an der Wolframstraße, am Wildrosenweg, an der Ziegelbrennerstraße und an der Goppeltstraße eingebrochen. Die Täter hebelten Fenster und Türen auf, um in die Gebäude zu gelangen. Sie stahlen Schmuck, Bargeld oder andere Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

