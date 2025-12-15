Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin nach Unfall mit Streifenfahrzeug schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am frühen Montagmorgen (15.12.2025) in der Theodor-Heuss-Straße ist eine 20 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Eine 35 Jahre alte Polizeibeamtin war gegen 04.30 Uhr im Streifenwagen Richtung Rotebühlplatz unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 20 stieß sie mit der 20-Jährigen zusammen, die ersten Erkenntnissen zufolge aus bislang unbekannter Ursache auf dem linken Fahrstreifen lag. Rettungskräfte befreiten die schwerverletzte Fußgängerin und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Mit der Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter beauftragt. Die Theodor-Heuss-Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Rotebühlplatz gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

