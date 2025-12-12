Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag (12.12.2025) in der Landhausstraße ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 18 Jahre alter Mann war mit seinem VW gegen 13.30 Uhr in der Hornbergstraße Richtung Schurwaldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Landhausstraße missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt der Stadtbahn der Linie U4, die in Richtung Stuttgart-Wangen unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

