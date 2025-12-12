PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmittag (12.12.2025) in der Landhausstraße ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein 18 Jahre alter Mann war mit seinem VW gegen 13.30 Uhr in der Hornbergstraße Richtung Schurwaldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Landhausstraße missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt der Stadtbahn der Linie U4, die in Richtung Stuttgart-Wangen unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 14:14

    POL-S: In Gegenverkehr geraten - Zwei Leichtverletzte

    Stuttgart-Nord (ots) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (11.12.2025) in der Rosensteinstraße ereignet hat. Ein 49 Jahre alter Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Mercedes in der Rosensteinstraße und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Ehmannstraße folgen, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:25

    POL-S: Gegen Hauswand gefahren - 82-Jährige leicht verletzt

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 82 Jahre alte Frau hat sich am Donnerstag (11.12.2025) bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge kam die Seniorin gegen 22.00 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache auf das Gaspedal und fuhr mit ihrem Mercedes auf einen Fiat eines 54-jährigen Fahrers auf, welcher vor ihr an der Ampel wartete. Anschließend fuhr sie mutmaßlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren