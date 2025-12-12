Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Nord (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von mehreren Tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (11.12.2025) in der Rosensteinstraße ereignet hat. Ein 49 Jahre alter Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit seinem Mercedes in der Rosensteinstraße und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Ehmannstraße folgen, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr geriet und mit einem Mercedes einer 47-jährigen Fahrerin zusammenstieß. Die 47-jährige Mercedes-Fahrerin sowie die 50-jährige Beifahrerin des 49-jährigen Mercedes-Fahrers zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser.

