Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nachtragsmeldung: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zweiter Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Stuttgart-Weilimdorf/-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (11.12.2025) einen 18 Jahre alten Mann in Feuerbach festgenommen, der im Verdacht steht, bei dem versuchten Tötungsdelikt am Sonntagabend (07.12.2025) im Bereich eines Spielplatzes an der Solitudestraße beteiligt gewesen zu sein (siehe Pressemeldung vom 08.12.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6175115). Zur Tataufklärung richtete das Polizeipräsidium Stuttgart eine Ermittlungsgruppe ein. Polizeibeamte hatten den Tatverdächtigen zunächst vorläufig festgenommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Anstiftung zu einem versuchten Tötungsdelikt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ das Amtsgericht Stuttgart daraufhin am 11.12.2025 einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der anschließend durch Kriminalbeamte festgenommen wurde. Am heutigen Nachmittag wurde der Haftbefehl durch das Amtsgericht Stuttgart im Rahmen der Vorführung in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen. Der 18-Jährige ist deutscher Staatsangehöriger. Ob er, wie in der Pressemitteilung am 08.12.2025 mitgeteilt, auch die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

