POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (10.12.2025) in der Kriegsbergstraße ereignet hat und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Eine 18 Jahre alte Motorrad-Fahrerin fuhr gegen 16.30 Uhr in der Kriegsbergstraße in Richtung Hauptbahnhof. An der Kreuzung Keplerstraße stieß sie mit einem 46-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, welcher aus Richtung Katharinenhospital unterwegs war. Beide Unfallbeteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

